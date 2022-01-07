На Львовщине вся семья умерла от осложнений коронавируса

В Сосновке умерла целая семья, которая болела коронавирусом. Все ее члены находились в больнице, однако медикам не удалось спасти жизни пациентов.

Семья заболела COVID-19 в декабре. Пациенты обратились за помощью врачей слишком поздно.

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Вся семья умерла от осложнений коронавируса

В Сосновке целая семья заболела коронавирусом. Впоследствии все ее члены попали в местную больницу. Однако на католическое Рождество, 25 декабря, 78-летняя женщина умерла. Она работала медсестрой. 80-летнего главы семейства не стало 1 января, а 3 января умерла их 46-летняя дочь.

Директор КНП "Сокальская центральная больница" Роман Швед рассказал, что погибшие некоторое время лечились дома самостоятельно.

Большой процент поступления в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко, и повернуть назад очень трудно,

– отметил врач

По словам врача, практически все такие пациенты попадают в реанимацию. После этого их подсоединяют к аппаратам искусственной вентиляции легких, а вывести человека из такого состояния очень трудно.



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