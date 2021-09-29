На Львовщине задержали вооруженного 44-летнего наркоторговца

В Жидачеве правоохранители задержали 44-летнего наркоторговца. Во время обысков у него изъяли запрещенные вещества на 300 тысяч гривен и оружие.

Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками. На этот раз ему снова грозит тюрьма.

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На Львовщине задержали наркоторговца

Как установили следователи, 44-летний житель города Жидачев продавал жителям района амфетамин и каннабис. Полицейские задокументировали 4 факта сбыта наркотиков. Во время обысков в доме злоумышленника правоохранители изъяли:

наркотики, похожие на каннабис и амфетамин, расфасованные в фольговые свертки и зип-пакеты;

электронные весы;

устройства для употребления наркотиков;

деньги, полученные от преступной деятельности;

предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 300 тысяч гривен. Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

Смотрите фото обыска в квартире задержанного / Фото полиции Львовщины

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Мужчине сообщили о подозрении

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Кроме того, также продолжаются обыски у еще одного жителя Жидачева, причастного к сбыту наркотиков.