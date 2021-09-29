На Львівщині затримали озброєного 44-річного наркоторговця

У Жидачеві правоохоронці затримали 44-річного наркоторговця. Під час обшуків у нього вилучили заборонені речовини на 300 тисяч гривень та зброю.

Раніше зловмисника вже притягали до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з наркотиками. Цього разу йому знову загрожує в'язниця.

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На Львівщини затримали наркоторговця

Як встановили слідчі, 44-річний житель міста Жидачів продавав мешканцям району амфетамін та канабіс. Поліцейські задокументували 4 факти збуту наркотиків. Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили:

наркотики, схожі на канабіс та амфетамін, розфасовані у фольгові згортки та зіп-пакети;

електронні ваги;

пристрої для вживання наркотиків;

гроші, отримані від злочинної діяльності;

предмет, схожий на пістолет, та набої до нього.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить близько 300 тисяч гривень. Усі речові докази скерували на експертне дослідження.

Дивіться фото обшуку у квартирі затриманого / Фото поліції Львівщини

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Чоловікові повідомили про підозру

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Окрім того, також тривають обшуки у ще одного жителя Жидачева, причетного до збуту наркотиків.