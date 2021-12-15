На Львовщине жестоко убили 72-летнего мужчину

В Червонограде 14 декабря случилось жестокое убийство. 32-летний мужчина избил до смерти пенсионера, с которым вместе был в гостях.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему грозит тюрьма.

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Злоумышленник избил пенсионера до смерти

Правоохранителям 14 декабря поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Тарнавского, вероятно, случилось убийство. Туда немедленно выехали следственно-оперативная группа, криминалисты, следователи и сотрудники других служб полиции.

В квартире правоохранители увидели тело 72-летнего жителя райцентра без признаков жизни. Полицейские установили, что в тот день погибший находился в гостях у знакомого. Кроме него, там был еще один мужчина – 32-летний червоноградец.

Примерно в 19:00 между гостями возник конфликт. Младший мужчина жестоко избил пенсионера. Медики установили, что травмы, которые он нанес пострадавшему, и стали причиной смерти.



32-летний червоноградец жестоко убил пенсионера / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители задержали подозреваемого

Правоохранители установили место пребывания злоумышленника. Оказалось, что его уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчину задержали.

Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении в "умышленном убийстве". Если вину червоноградца докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.