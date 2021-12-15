На Львівщині жорстоко вбили 72-річного чоловіка

У Червонограді 14 грудня трапилося жорстоке вбивство. 32-річний чоловік побив до смерті пенсіонера, з яким разом був у гостях.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Йому загрожує в'язниця.

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Зловмисник побив пенсіонера до смерті

Правоохоронцям 14 грудня надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Тарнавського, ймовірно, трапилося вбивство. Туди негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, слідчі та співробітники інших служб поліції.

У квартирі правоохоронці побачили тіло 72-річного жителя райцентру без ознак життя. Поліцейські встановили, що у той день загиблий перебував у гостях в знайомого. Окрім нього, там був ще один чоловік – 32-річний червоноградець.

Приблизно о 19:00 між гостями виник конфлікт. Молодший чоловік жорстоко побив пенсіонера. Медики встановили, що травми, які він завдав постраждалому, й стали причиною смерті.



32-річний червоноградець жорстоко вбив пенсіонера / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці затримали підозрюваного

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника. Виявилось, що його вже притягали до кримінальної відповідальності. Чоловіка затримали.

Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру в "умисному вбивстві". Якщо провину червоноградця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.