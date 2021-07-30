IT-компания со Львова SoftServe открыла офис в Дубае

Львовская IT-фирма SoftServe открыла офис в Объединенных Арабских Эмиратах. Он расположен в бизнес-центре Dubai Internet City. Там компания арендует помещение.

Руководитель SoftServe говорит, что таким образом фирма хочет теснее сотрудничать с клиентами на Ближнем Востоке. Об этом сообщили 30 июля.

Актуально SoftServe потратит 50 миллионов долларов на застройку территории бывшей колонии во Львове

Планируют расширять штат

Известно, что SoftServe работает на Ближнем Востоке с 2018 года. Там компания сотрудничает со сферами торговли, финансов и энергетики. В IT-фирме говорят, что этот регион очень быстро развивается и клиентов становится каждый раз больше.

Компания в Дубае будет предоставлять множество услуг: от консалтинга до управления проектами.

Как сообщает ZAXID.NET, сейчас в офисе работают 5 местных сотрудников. Но уже в 2022 году штат планируют расширить. Также в Дубае будут работать украинцы, которые будут приезжать сюда в командировки.

Что известно об IT-компании SoftServe

Одна из крупнейших IТ-компаний в Центральной и Восточной Европе.

Фирма имеет около 10 тысяч сотрудников по всему миру.

38 офисов компании в Украине, США, Сингапуре, Польше, Канаде, Великобритании, Германии, Швеции, Болгарии и ОАЭ.

Сейчас работает над 900 проектами.

В частности, клиентами SoftServe являются компании IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein и другие.

SoftServe является партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure.

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