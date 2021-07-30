Керівник SoftServe каже, що таким чином фірма хоче тісніше співпрацювати з клієнтами на Близькому Сході. Про це повідомили 30 липня.

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Планують розширювати штат

Відомо, що SoftServe працює на Близькому Сході з 2018 року. Там компанія співпрацює із сферами торгівлі, фінансів та енергетики. В IT-фірмі кажуть, що цей регіон дуже швидко розвивається і клієнтів стає щоразу більше.

Компанія в Дубаї надаватиме безліч послуг: від консалтингу до управління проєктами.

Як повідомляє ZAXID.NET, наразі в офісі працюють 5 місцевих співробітників. Але вже у 2022 році штат планують розширити. Також в Дубаї працюватимуть українці, які приїжджатимуть сюди у відрядження.

Що відомо про IT-компанію SoftServe

Одна з найбільших ІТ-компаній у Центральній та Східній Європі.

Фірма має близько 10 тисяч співробітників по всьому світу.

38 офісів компанії є в Україні, США, Сінгапурі, Польщі, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Болгарії та ОАЕ.

Зараз працює над 900 проєктами.

Зокрема, клієнтами SoftServe є компанії IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein та інші.

SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure.

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