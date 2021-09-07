2 место среди областей: на Львовщине могут усилить карантин

Львовская область находится на 2 месте среди тех, где быстрее всего могут усилить карантин. За последнюю неделю на Львовщине возросло количество новых случаев коронавируса и госпитализированных.

На первом месте – Черновицкая, а на третьем – Винницкая. О ситуации во Львовской области подробнее рассказал руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис. Чиновник сообщил это во время своего брифинга 6 сентября.

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Орест Чемерис говорит, что во Львовской области сейчас ухудшается ситуация из-за коронавируса. На этой неделе резко возросло количество больных, госпитализированных и процент загруженных коек в больницах.

К примеру, если еще месяц назад мы госпитализировали за сутки от 10 до 20 пациентов, то на прошлой неделе посуточная госпитализация составляла не менее 40 человек. Еще один показатель – это количество случаев и выездов бригад скорой помощи. Если раньше это было 10-15 посуточных выездов, то сегодня этот показатель составляет 50,

– отметил руководитель департамента здравоохранения ЛОГА.



Во Львовской области могут ввести карантин / Фото Львовской облгосадминистрации

Количество занятых коек в больницах массово возросло. По состоянию на середину августа заполнили более 100 мест, а 7 июля – аж 400. Введут ли во Львовской области карантин – еще неизвестно.

6 сентября на Львовщине обнаружили 165 случаев коронавируса. Львовская область сейчас на 2 месте по количеству больных в Украине. На первом – Киевская.