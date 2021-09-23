Львовские медики сделали 5 трансплантаций за день: в каком состоянии находятся пациенты

Во Львове 21 сентября 5 людям пересадили сердце, легкие, печень и почки. Директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук 23 сентября наведался к пациентам, чтобы узнать, в каком состоянии они находятся.

Возле реципиентов круглосуточно дежурят врачи. Медики делают все возможное, чтобы они как можно быстрее здоровыми поехали домой.

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Все пациенты – стабильные

Самчук рассказал, что все 5 пациентов, которым 21 сентября сделали трансплантации, находятся в стабильном состоянии.

Вторые сутки после трансплантации. Слава Богу, все пятеро пациентов – сердце, легкие, почки и печень – стабильны. Возле них – круглосуточно команды наших лучших специалистов,

– отметил врач.

По словам Самчука, важно не только пересадить орган, но и сделать так, чтобы пациент здоровым поехал домой. Поэтому медики сейчас усиленно над этим работают.

"Я еще раз очень благодарю всех, благодаря кому состоялись эти пока уникальные для Украины операции. И особенно – своей коллектив. Каждый из вас – герой своего времени. Своей работой вы не только даете людям шанс на жизнь, вы поднимаете планку украинской медицины и, как сказал Борис Тодуров, создаете имидж страны", – отметил медик.

Самчук заметил, что он очень бы хотел, чтобы врачей, которые буквально живут на работе, спасая жизни, благодарил не только он, но и главные люди нашей страны. К примеру, президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Владимир Александрович, Денис Анатольевич, Виктор Кириллович, очень ждем Вас в нашей Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова", – подытожил Самчук.

Смотрите видео из палаты КБСМП Львова:

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Мальчик, которому пересадили сердце, поднялся на ноги

Основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец рассказала, что 13-летний Максим – первый ребенок в Украине, которому провели трансплантацию сердца.

"В его груди уже вторые сутки бьется донорское сердце. Макс первым среди детей получил его в Украине! Сегодня он поднялся на ноги. Говорит, полет нормальный. Из мечтаний пока – быстрее вернуться домой " – отметила Заславец.

Она добавила, что маленький пациент также мечтает иметь много подписчиков на своей инстаграм-странице.

"Уверена, в этом мы ему точно можем помочь. Макс сегодня уже сделал свой первый пост. И очень ждет наших реакций", – подытожила Заславец.

Мальчик приехал во Львов на трансплантацию из села Зарудцы, что на Волыни. Он болел с июля. Последний месяц Максим находился в реанимации Волынского ОГТМО, а последние 2 недели — во львовской больнице. Состояние парня было критическим, и счет шел на дни.

Смотрите фото, как львовские врачи проводили трансплантации / Фото Олега Самчука