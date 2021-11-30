Львовские патрульные развлекали мультиками малыша, которого заперли в авто

В Львове 29 ноября патрульные помогли освободить из запертой машины полуторагодовалого мальчика. Один экипаж отвез его маму домой за запасными ключами, а другой – развлекал малыша мультиками.

Инцидент произошел утром на проспекте Вячеслава Чорновола. Женщина случайно закрыла авто вместе с ключами.

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Патрульные развлекали мальчика мультиками

Командир взвода Александр Гончарук и его напарник Владимир Киселик, патрулируя по проспекту Черновола, заметили растерянную женщину с детской коляской возле машины Volkswagen Polo. Правоохранители решили проверить, все ли с ней в порядке.

Женщина рассказала, что авто случайно закрылось, а внутри остались ее полуторагодовалый сын и ключи. Патрульные решили привлечь на помощь своих коллег Виталия Раздольского и Михаила Ключника, которые патрулировали город пешком.

Пока они отвлекали ребенка мультиками через закрытое окно, автоэкипаж поехал вместе с мамой в Брюховичи за запасным ключом. Несмотря на осложнения в движении, патрульные быстро привезли женщину обратно. Малыш даже не заметил отсутствия мамы.

Женщина была очень растрогана и благодарна правоохранителям за помощь. Она даже позвонила на линию 102 с официальной благодарностью.

Патрульные развлекали мальчика мультиками: видео