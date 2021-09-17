Львовские правоохранители задержали шведа, который вербовал украинок для работы проститутками

Во Львове задержали 53-летнего шведа, который вербовал украинок для работы проститутками в Европе. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Мужчину разоблачили оперативники Управления миграционной полиции ГУ НП Львовской области, 7-го пограничного Карпатского отряда и следователи Львовского райуправления полиции №1. Его задержали во время проведения операции "Мигрант".

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Швед склонял украинок к работе проституцией

53-летний гражданин одной из стран ЕС прибыл на территорию Украины, чтобы найти молодых девушек для проституции в странах Европы.

По информации ZAXID.NET злоумышленник – швед.

До тех пор, пока его не задержали, мужчина успел завербовать четырех женщин в возрасте от 22 до 30 лет.

Все они – жительницы Львовщины.

Женщины находились в трудных жизненных обстоятельствах, поэтому клюнули на обещания высоких заработков за рубежом.

Смотрите фото задержания иностранца / Фото полиции Львовщины

Иностранцу грозит тюрьма

Следователи сообщили мужчине о подозрении в "торговле людьми". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения и наказание. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства преступления.

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