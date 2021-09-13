Личность 41-летнего организатора этой банды разоблачили сотрудники Департамента миграционной полиции. Однако является ли подозреваемый иностранцем – неизвестно.

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Использовали уязвимое состояние женщин

В целом правоохранители провели 21 обыск в двух городах, где они "работали". Сейчас известно, что по этому делу есть 6 фигурантов. Все они, кроме организатора, являются женщинами 27 – 44 лет. Обыскивали жилища злоумышленников и помещения, где оказывали платные сексуальные услуги.

Что изъяли правоохранители:

2 пистолета;

автомобили премиум-класса;

мобильные телефоны;

деньги;

черновые записи;

трафареты и краску для нанесения на стены надписи "работа для девушек";

другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Обыски у подозреваемых в сутенерстве / Фото Нацполиции

Следователи установили, что эти люди использовали уязвимое состояние женщин и заставляли их заниматься проституцией. В случае отказа им угрожали физической расправой. Сейчас известно о 63 пострадавших, однако их могло быть больше.

Что грозит за такое преступление

Пока правоохранители задержали только 3 участников нелегального бизнеса. Личности других причастных пока пытаются установить.

Этот случай расследуют по статье о сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией. Если вину задержанных докажут, им грозит от 4 до 7 лет заключения.