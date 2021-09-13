Особу 41-річного організатора цієї банди викрили співробітники Департаменту міграційної поліції. Проте чи є підозрюваний іноземцем – невідомо.
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Використовували уразливий стан жінок
Загалом правоохоронці провели 21 обшук двох містах, де вони "працювали". Наразі відомо, що у цій справі 6 фігурантів. Усі вони, крім організатора, є жінками від 27 – 44 років. Обшукували помешкання зловмисників і приміщення, де надавали платні сексуальні послуги.
Що вилучили правоохоронці:
- 2 пістолети;
- автомобілі преміум-класу;
- мобільні телефони;
- гроші;
- чорнові записи;
- трафарети та фарбу для нанесення на стіни напису "робота для дівчат";
- інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.
Обшуки в підозрюваний у сутенерстві / Фото Нацполіції
Слідчі встановили, що ці люди використовували уразливий стан жінок і змушували їх займатися проституцією. У випадку відмови, їм погрожували фізичною розправою. Наразі відомо про 63 потерпілих, проте їх могло бути більше.
Що загрожує за такий злочин
Наразі правоохоронці затримали лише 3 учасників нелегального бізнесу. Особи інших причетних поки намагаються встановити.
Цей випадок розслідують за статтею про Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує від 4 до 7 років ув'язнення.