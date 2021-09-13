Особу 41-річного організатора цієї банди викрили співробітники Департаменту міграційної поліції. Проте чи є підозрюваний іноземцем – невідомо.

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Використовували уразливий стан жінок

Загалом правоохоронці провели 21 обшук двох містах, де вони "працювали". Наразі відомо, що у цій справі 6 фігурантів. Усі вони, крім організатора, є жінками від 27 – 44 років. Обшукували помешкання зловмисників і приміщення, де надавали платні сексуальні послуги.

Що вилучили правоохоронці:

2 пістолети;

автомобілі преміум-класу;

мобільні телефони;

гроші;

чорнові записи;

трафарети та фарбу для нанесення на стіни напису "робота для дівчат";

інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

Обшуки в підозрюваний у сутенерстві / Фото Нацполіції

Слідчі встановили, що ці люди використовували уразливий стан жінок і змушували їх займатися проституцією. У випадку відмови, їм погрожували фізичною розправою. Наразі відомо про 63 потерпілих, проте їх могло бути більше.

Що загрожує за такий злочин

Наразі правоохоронці затримали лише 3 учасників нелегального бізнесу. Особи інших причетних поки намагаються встановити.

Цей випадок розслідують за статтею про Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує від 4 до 7 років ув'язнення.