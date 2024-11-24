Про роботу сил ППО повідомила Київська ОВА, пише 24 Канал. Повітряні сили також інформують про рух безпілотників.

Хронологія ночі Україну атакують "Шахеди": у Київській та низці областей лунає тривога

Що відомо про атаку на Київщину 24 листопада

Уночі 24 листопада Росія в черговий раз атакувала Київську область ударними БпЛА типу "Шахед" та іншими. Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили, що перші дрони повернули в напрямку Київщини, і там оголосили тривогу о 02:46. В самій столиці сирени зазвучали о 03:25.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні о 03:15. В ОВА також закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників і перебувати в укритті до закінчення повітряної тривоги.

У цей час Повітряні сили написали, що є нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. Також БпЛА на Полтавщині, на Київщині курсом на Київ та на Чернігівщині – курс на Чернігів.

Загроза триває.

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