О работе сил ПВО сообщила Киевская ОВА, пишет 24 Канал. Воздушные силы также информируют о движении беспилотников.

Хронология ночи Украину атакуют "Шахеды": в Киевской и ряде областей звучит тревога

Что известно об атаке на Киевскую область 24 ноября

Ночью 24 ноября Россия в очередной раз атаковала Киевскую область ударными БПЛА типа "Шахед" и другими. Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщили, что первые дроны вернули в направлении Киевщины, и там объявили тревогу в 02:46. В самой столице сирены зазвучали в 03:25.

Киевская областная военная администрация сообщила о работе сил противовоздушной обороны в регионе о 03:15. В ОВА также призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

В это время Воздушные силы написали, что есть новая группа БПЛА на Сумщине, курс юго-западный. Также БПЛА на Полтавщине, на Киевщине курсом на Киев и на Черниговщине – курс на Чернигов.

Угроза продолжается.

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