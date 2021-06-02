Під заборону підпадають пропонування секс-послуг, "утримання борделів" або життя коштом "проституції". Про це розповіла у блозі "Територія рівності" Оксана Покальчук.

Детальніше читайте тут "Нічого про нас – без нас": чому упередження щодо секс-індустрії не є однозначними

Криміналізація як один із варіантів врегулювання секс-праці

За її словами, попри це, така модель – не є виходом чи правильним рішенням.

Тому що світові дослідження показують, що криміналізація секс-праці зазвичай тільки поглиблює проблему, а не викорінює її,

– наголосила Покальчук.

Вона зауважила, що криміналізація підштовхує секс-працівниць і працівників у підпілля, змушує працювати в небезпечних умовах, з мінімальними можливостями на захист і підтримку з боку державних структур.

Відзначимо! Такі люди нерідко стають постраждалими від насильства та інших злочинів.

Важливо, як розповіла директорка Amnesty International в Україні, що праця в підпіллі не дозволяє звернутися до правоохоронних органів, а якщо заяву таки подали, шанси на справедливе слідство мінімальні. Це забезпечує злочинцям безкарність і "зелене світло" на нові злочини.

"Тобто криміналізація секс-праці ніколи не зменшить попит на секс-послуги в країні. Досвід показує, що такі послуги все одно надаватимуться, проте загнані у підпілля секс-працівниці залишаються безправними", – відзначила Покальчук.

Повний випуск блогу "Територія рівності": дивіться відео