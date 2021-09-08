Львовского полицейского поймали пьяным за рулем: фото с места происшествия

Во Львове 4 сентября патрульные задержали пьяного работника полиции за рулем. Ему выписали протокол за нетрезвое вождение.

Нарушителем оказался сотрудник Шевченковского отдела полиции Юрий Кобылецкий. В полиции назначили служебную проверку.

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Во Львове за рулем поймали пьяного полицейского

Активисты общественной инициативы Pitbull Lviv сообщили, что во Львове на улице Студенческой задержали пьяного 33-летнего полицейского за рулем.

Патрульные задержали и оформили по статье 130 пьяного за рулем работника Шевченковского ОП, а именно старшего дознавателя капитана полиции Кобылецкого Юрия Николаевича, 1988 г.р. Водитель надул 0,45% в кабинете досмотра на Кульпарковский,

– говорится в сообщении.

В комментарии "Твоє місто" пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что по этому поводу начали служебное расследование.

В Патрульной полиции Львова информацию о задержании подтвердили. Там добавили, что на полицейского выписали протокол за нетрезвое вождение и постановление за нарушение правил дорожного движения. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить 10,2 тысячи гривен штрафа и лишение права управления транспортными средствами на год.



Во Львове поймали пьяного полицейского за рулем / Фото Pitbull Lviv



Нарушителем оказался капитан полиции Юрий Кобылецкий / Фото Pitbull Lviv