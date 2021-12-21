Во львовской больнице умерла 8-летняя девочка с подозрением на менингококковую инфекцию

Во Львовской областной инфекционной больнице 18 декабря умерла 8-летняя девочка из Червонограда. Врачи подозревали у нее менингококковую инфекцию.

Девочка училась во 2 классе Червоноградской общеобразовательной школы №12. В больницу она попала в крайне тяжелом состоянии.

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Во львовской больнице умерла 8-летняя девочка

О смерти девочки первым сообщил местный сайт "Над Бугом". Там отметили, что ребенок умер в Червонограде. Врачи диагностировали у нее менингококковую инфекцию.

Однако журналисты узнали, что девочку 17 декабря привезли во Львовскую областную инфекционную больницу. Состояние ребенка было крайне тяжелым. Исполняющий обязанности заведующего отделением интенсивной терапии Владимир Красильников рассказал, что школьница примерно неделю лечилась дома с высокой температурой.

К нам ребенка привезли в пятницу после обеда практически без давления, с синюшными кожными покровами, сыпью на теле, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. И в субботу утром ребенок, к сожалению, умер,

– отметил Красильников.

По словам врача, неизвестно, была ли у девочки менингококковая инфекция. У ребенка слишком долго была высокая температура, а это невозможно во время этого заболевания. Кроме этого, сыпь на теле школьницы не совсем была характерна для менингококка. Окончательную причину смерти девочки установят после проведения патологоанатомических исследований.