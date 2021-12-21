У львівській лікарні померла 8-річна дівчинка з підозрою на менінгококову інфекцію

У Львівській обласній інфекційній лікарні 18 грудня померла 8-річна дівчинка з Червонограда. Лікарі підозрювали у неї менінгококову інфекцію.

Дівчинка навчалася у 2 класі Червоноградської загальноосвітньої школи №12. До лікарні вона потрапила у вкрай важкому стані.

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У львівській лікарні померла 8-річна дівчинка

Про смерть дівчинки першим повідомив місцевий сайт "Над Бугом". Там зазначили, що дитина померла у Червонограді. Лікарі діагностували у неї менінгококову інфекцію.

Однак журналісти довідалися, що дівчинку 17 грудня привезли до Львівської обласної інфекційної лікарні. Стан дитини був вкрай важким. Виконувач обов'язків завідувача відділення інтенсивної терапії Володимир Красильников розповів, що школярка приблизно тиждень лікувалася вдома з високою температурою.

До нас дитину привезли у п'ятницю після обіду практично без тиску, з синюшними шкірними покривами, висипкою на тілі, дихальною і серцево-судинною недостатністю. І в суботу вранці дитина, на жаль, померла,

– зазначив Красильников.

За словами лікаря, наразі невідомо, чи була у дівчинки менінгококова інфекція. Дитина надто довго мала високу температуру, а це неможливо під час цього захворювання. Окрім цього, висипка на тілі школярки не зовсім була характерною для менінгокока. Остаточну причину смерті дівчинки встановлять після проведення патолого-анатомічних досліджень.