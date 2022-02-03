Во Львовской области мужчина сказал, что зарубил 2 женщин, а они оказались живыми

В полицию 27 января позвонил мужчина и сказал, что убил 2 женщин. Однако правоохранители нашли их живыми.

Полицейские призывают жителей области не вызывать спецслужбы ради развлечения, ведь за это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, правоохранители, выезжая на ложный вызов, тратят время, тогда как в этот момент кто-то действительно может нуждаться в их помощи.

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В полицию поступает много ложных вызовов

В течение января правоохранители привлекли к ответственности 477 человек, которые ради развлечения вызвали спецслужбы – полицию, скорую или спасателей.

Это были ложные сообщения об убийствах, разбоях, ограблениях, кражах, других вымышленных правонарушениях. Чаще всего звонят взрослые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, или несовершеннолетние – с целью развлечения,

– рассказали в полиции.

Правоохранители тщательно проверили все ложные сообщения. На нарушителей составили протоколы за "заведомо ложный вызов специальных служб". Им грозит от 850 до 3400 гривен штрафа.

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Мужчина сообщил, что убил 2 женщин

Примерно в 23:00 27 января в полицию поступило сообщение от 47-летнего жителя одного из сел Львовского района. Мужчина рассказал, что убил топором двух женщин. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции. К счастью, преступление не подтвердилось. На мужчину составили админпротокол.

Перед тем, 5 января, в полицию обратилась жительница Дрогобыча. Она рассказала, что ее 58-летнего мужа убили. Кроме этого, на линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что вблизи базара в поселке Олеско Золочевского района его избили трое неизвестных. После этого злоумышленники якобы украли его телефон и кошелек с деньгами. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что эти сообщения также были ложными.