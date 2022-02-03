На Львівщині чоловік сказав, що зарубав 2 жінок, а вони виявилися живими

У поліцію 27 січня зателефонував чоловік та сказав, що вбив 2 жінок. Проте правоохоронці знайшли їх живими.

Поліцейські закликають жителів області не викликати спецслужби заради розваги, адже за це передбачена адміністративна відповідальність. Окрім того, правоохоронці, виїжджаючи на хибний виклик, витрачають час, тоді як в цей момент хтось дійсно може потребувати їхньої допомоги.

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У поліцію надходить багато неправдивих викликів

Протягом січня правоохоронці притягнули до відповідальності 477 людей, які заради розваги викликали спецслужби – поліцію, швидку або рятувальників.

Це були неправдиві повідомлення про вбивства, розбої, пограбування, крадіжки, інші вигадані правопорушення. Найчастіше телефонують дорослі, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, або неповнолітні – з метою розваги,

– розповіли в поліції.

Правоохоронці ретельно перевірили усі неправдиві повідомлення. На порушників склали протоколи за "свідомо неправдивий виклик спеціальних служб". Їм загрожує від 850 до 3400 гривень штрафу.

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Чоловік повідомив, що вбив 2 жінок

Приблизно о 23.00 27 січня до поліції надійшло повідомлення від 47-річного жителя одного із сіл Львівського району. Чоловік розповів, що вбив сокирою двох жінок. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції. На щастя, злочин не підтвердився. На чоловіка склали адмінпротокол.

Перед тим, 5 січня, до поліції звернулася дрогобичанка. Вона розповіла, що її 58-річного чоловіка вбили. Окрім цього, на лінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що поблизу базару в селищі Олесько Золочівського району його побили троє невідомих. Після цього зловмисники буцімто вкрали його телефон та гаманець з грошима. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що ці повідомлення також були неправдивими.