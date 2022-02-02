Поліцейські дізналися про злочин від свідків інциденту. За словами очевидців, вбивця втік, як тільки потерпілий помер.

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Патрульним, що прибули на виклик, вдалося досить швидко знайти ймовірного зловмисника та затримати його.

Просив про допомогу, але не дожив



Квартира, де сталося вбивство / Фото Білоцерківського районного управління поліції

Як з'ясували правоохоронці, інцидент стався у квартирі будинку на вулиці Шевченка у Білій Церкві ввечері 1 лютого.

Між 51-річним чоловіком та його 28-річним товаришем стався конфлікт, який переріс у бійку.

Старший чоловік схопився за ніж та встроми його опоненту у серце.

Потерпілий встиг дістатися до сусідньої кімнати та попросив друзів викликати йому швидку, однак помер до приїзду медиків.

Патрульні опитали свідків та встановили, як виглядає ймовірний вбивця. Після цього інспектори відправилися обстежувати територію біля будинку. Незабаром чоловіка затримали.

Можуть посадити на 15 років



Знаряддя вбивства / Фото Білоцерківського районного управління поліції

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала всі обставини події. 51-річного мешканця Білої Церкви затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Кухонний ніж, яким зловмисник вбив молодика, правоохоронці знайшли у раковині на кухні. Знаряддя вбивства вилучили та відправили на експертизу.

За фактом умисного вбивства поліцейські відкрили кримінальне провадження. Незабаром затриманому повідомлять про підозру у скоєнні цього злочину. Також у прокуратурі готують клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою.

Якщо правоохоронці доведуть провину зловмисника в суді, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.