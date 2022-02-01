Литвинчука затримали в одному з хостелів у Східниці. Він зізнався у вбивстві дівчини.

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Експерти встановили, що Литвинчук симулює психічний розлад

Київський міський центр судово-психіатричної експертизи провів незалежну експертизу щодо головного підозрюваного у справі про вбивство 19-річної Дарьї Косенок – Нестора Литвинчука. Вона спростувала попередні висновки львівських психіатрів, які визнали хлопця неосудним.

Експерти встановили, що в Литвинчука не було ознак психічної хвороби на момент скоєння злочину. Зараз він також є здоровим, тож не потребує примусового лікування.

За своїм психічним станом у проміжок часу, до якого відноситься правопорушення, в скоєнні якого Литвинчук Н.О. обвинувачується (29.03.2021), він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. У теперішній час у Литвинчука Н.О. не виявлено ознак будь-якого психічного розладу,

– мовиться у висновку психіатрів.

Експертиза встановила, що підозрюваний наразі симулює психічний розлад і може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Батько загиблої Андрій Косенок зазначив, що наполягатиме, щоб Литвинчука перевели з психлікарні у СІЗО. Батьки Дарьї вважають, що суд мав би призначити підозрюваному довічне ув'язнення, адже вбивство скоїли з особливою жорстокістю. Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 8 лютого.

Коротко про резонансне вбивство Дар'ї Косенок