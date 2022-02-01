Литвинчук был задержан в одном из хостелов в Сходнице. Он признался в убийстве девушки.
К теме Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку Дарью Косенок нашли убитой
Эксперты установили, что Литвинчук симулирует психическое расстройство
Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы провел независимую экспертизу в отношении главного подозреваемого в деле об убийстве 19-летней Дарьи Косенок – Нестора Литвинчука. Она опровергла предварительные выводы львовских психиатров, которые признали парня невменяемым.
Эксперты установили, что у Литвинчука не было признаков психической болезни на момент совершения преступления. Сейчас он также здоров, поэтому не нуждается в принудительном лечении.
По своему психическому состоянию в промежуток времени, к которому относится правонарушение, в совершении которого обвиняется Литвинчук Н.А. (29.03.2021), он мог осознавать свои действия и управлять ими. В настоящее время у Литвинчука Н.А. не обнаружено признаков какого-либо психического расстройства,
– говорится в заключении психиатров.
Экспертиза установила, что подозреваемый симулирует психическое расстройство и может осознавать свои действия и управлять ими.
Отец погибшей Андрей Косенок отметил, что будет настаивать, чтобы Литвинчука перевели из психбольницы в СИЗО. Родители Дарьи считают, что суд должен назначить подозреваемому пожизненное заключение, ведь убийство совершено с особой жестокостью. Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 8 февраля.
Коротко о резонансном убийстве Дарьи Косенок
- Тело 19-летней студентки ЛНУ Дарьи Косенок нашли 30 марта в квартире на улице Лычаковской. Девушка арендовала это жилье на несколько дней вместе со своим парнем, с которым планировала разорвать отношения.
- Эксперты обнаружили на теле убитой 9 ножевых ранений, в том числе в области сердца и легких.
- Молодого человека задержали через несколько часов в одном из хостелов в Сходнице. Он признался в убийстве и рассказал, что совершил его из-за ревности.
- 1 апреля суд взял Литвинчука под стражу. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы.
- По результатам экспертизы Львовской психиатрической больницы, Литвинчука признали невменяемым. В то же время эксперты не смогли выяснить, имел ли он уже психическое расстройство на момент убийства или его психика нарушилась уже после этого.
- Потому психиатры рекомендовали провести дополнительную судебно-психиатрическую экспертизу.
- В свою очередь родители студентки заявляли, что Литвинчук только "косит под больного". Поэтому они настаивали на проведении независимой экспертизы.