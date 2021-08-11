Во Львовской области мужчина убил родного брата и вызвал полицию: фото
Источник:полиция Львовщины
В Новом Роздоле 10 августа правоохранители задержали 44-летнего мужчину. По версии следствия, он убил своего родного брата, а затем позвонил в полицию.
Злоумышленник ударил погибшего ножом в грудь. Ему грозит тюрьма.
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Мужчина убил собственного брата
- Примерно в 8:20 житель Нового Роздол позвонил в полицию. Мужчина рассказал, что его брата убили.
- На место вызова немедленно выехали правоохранители.
- Во время осмотра помещения они нашли тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В частности, на его груди была колото-резаная рана.
- Правоохранители установили, что к убийству причастен 44-летний брат погибшего.
- Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого он ударил родственника ножом в грудь. От тяжелого ранения тот скончался на месте происшествия.
Злоумышленник ударил погибшего ножом в грудь / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве.
Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а специалисты проводят экспертизы.
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