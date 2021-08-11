На Львівщині чоловік вбив рідного брата і викликав поліцію: фото
Джерело:поліція Львівщини
У Новому Роздолі 10 серпня правоохоронці затримали 44-річного чоловіка. За версією слідства, він вбив свого рідного брата, а потім зателефонував у поліцію.
Зловмисник вдарив загиблого ножем у груди. Йому загрожує в'язниця.
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Чоловік вбив власного брата
- Приблизно о 8:20 житель Нового Роздолу зателефонував у поліцію. Чоловік розповів, що його брата вбили.
- На місце виклику негайно виїхали правоохоронці.
- Під час огляду помешкання вони знайшли тіло 48-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Зокрема, на його грудях була колото-різана рана.
- Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний 44-річний брат загиблого.
- Між чоловіками виник конфлікт, під час якого він вдарив родича ножем у груди. Від важкого поранення той помер на місці події.
Зловмисник вдарив загиблого ножем у груди / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві.
Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі встановлюють обставини події, а фахівці проводять експертизи.
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