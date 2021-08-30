Во Львовской области мужчина жестоко убил собственную мать

В Бродах 29 августа правоохранители задержали 45-летнего мужчину. По информации полиции, он зарезал собственную мать.

Мужчина вел себя неадекватно. Он сидел в подъезде весь в крови.

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Мужчина убил собственную мать

Правоохранителям около 10:00 поступило сообщение от жителей одной из многоэтажек в Бродах.

Они рассказали о подозрительном мужчине, который ведет себя неадекватно и нарушает публичный порядок.

По указанному адресу немедленно выехали патрульные.

Прибыв на место происшествия, они обнаружили 45-летнего нарушителя, жителя дома, в подъезде.

На его одежде полицейские увидели следы крови, а в квартире, где он жил, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что погибшей была 67-летняя жительница квартиры, мать неадекватного мужчины.

Причиной смерти женщины стало ножевое ранение в шею. Также следователи выяснили, что к убийству женщины причастен ее собственный сын.



45-летний мужчина зарезал собственную мать / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.

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