На Львівщині чоловік жорстоко вбив власну матір
30 серпня 2021 , 11:23Читать новость на русском
Джерело:поліція Львівщини
У Бродах 29 серпня правоохоронці затримали 45-річного чоловіка. За інформацією поліції, він зарізав власну матір.
Чоловік поводився неадекватно. Він сидів у під'їзді весь у крові.
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Чоловік вбив власну матір
- Правоохоронцям близько 10:00 надійшло повідомлення від мешканців однієї з багатоповерхівок у Бродах.
- Вони розповіли про підозрілого чоловіка, який поводиться неадекватно та порушує публічний порядок.
- За вказаною адресою негайно виїхали патрульні.
- Прибувши на місце події, вони знайшли 45-річного порушника, мешканця будинку, в під'їзді.
- На його одязі поліцейські побачили сліди крові, а у квартирі, де він жив, виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
- На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблою була 67-річна мешканка квартири, матір неадекватного чоловіка.
- Причиною смерті жінки стало ножове поранення у шию. Також слідчі з'ясували, до вбивства жінки був причетний її власний син.
45-річний чоловік зарізав власну матір / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.
Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
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