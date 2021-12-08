Во Львовской области сообщили о заминировании школы: детей эвакуировали

В Яворове 8 декабря сообщили о заминировании одной из школ. Правоохранители эвакуировали детей и персонал из помещений учебного заведения.

ервыми о заминировании школы сообщили в фейсбуке Яворовского горсовета. Уведомление поступило на электронную почту.

К теме Угрожал взрывом: анонимный минер во Львове потребовал 5 миллионов от СБУ

В Яворове сообщили о заминировании школы

В Яворовском горсовете рассказали, что 8 декабря в городе заминировали школу №2. Сообщение поступило в 12:00 на электронный ящик учебного заведения.

Правоохранительные органы провели эвакуацию детей, учителей и техперсонала из 3 школ – Яворовской гимназии, школы №2 и начальной школы,

– говорится в сообщении.

Спецслужбы пытаются найти в учебном заведении взрывчатку.

В Яворове заминировали школу / Фото Яворовского горсовета

В полиции Львовщины рассказали, что правоохранители обследуют помещение школы и близлежащую территорию. На месте работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. Кроме этого, полицейские пытаются установить личность анонима, предоставившего сообщение о заминировании.

! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Детей и учителей эвакуировали / Фото Яворовского горсовета

В школе ищут взрывчатку / Фото Яворовского горсовета