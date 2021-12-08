На Львівщині повідомили про замінування школи: дітей евакуювали

У Яворові 8 грудня повідомили про замінування однієї зі шкіл. Правоохоронці евакуювали дітей та персонал з приміщень навчального закладу.

Першими про замінування школи повідомили у фейсбуці Яворівської міськради. Повідомлення надійшло на електронну пошту.

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У Яворові повідомили про замінування школи

У Яворівській міськраді розповіли, що 8 грудня в місті замінували школу №2. Повідомлення надійшло о 12:00 на електронну скриньку навчального закладу.

Правоохоронні органи провели евакуацію дітей, учителів та техперсоналу з 3 шкіл – Яворівської гімназії, школи №2 та початкової школи,

– мовиться у повідомленні.

Наразі спецслужби намагаються знайти у навчальному закладі вибухівку.



У Яворові замінували школу / Фото Яворівської міськради

У поліції Львівщини розповіли, що правоохоронці обстежують приміщення школи та прилеглу територію. На місці працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Окрім цього, поліцейські намагаються встановити особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.

В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування . Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.



Дітей та вчителів евакуювали / Фото Яворівської міськради



У школі шукають вибухівку / Фото Яворівської міськради