Во Львовском горсовете призывают не покупать квартиры у одного из застройщиков: какая причина

В департаменте агломерации призвали воздержаться от покупки квартир в доме сомнительного статуса в центре Рудного. Там вместо индивидуального строительства строят многоэтажку.

У застройщика нет никакого разрешения на такое строительство. Поэтому во избежание проблем в будущем следует хорошо подумать перед покупкой квартиры на улице Огиенко, 18.

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В ЛГС призывали не покупать жилье сомнительного статуса

В департаменте агломерации рассказали, что для того, чтобы понять, что происходит в Рудном, следует знать о типичной схеме, активно применяемой в присоединенных общинах. Сначала застройщик рассказывает о планах построить несколько индивидуальных домов вплотную друг к другу. Затем он берет для этого несколько строительных паспортов, однако фактически строит один многоквартирный дом.

Затем идет к черному регистратору, регистрирует его. Следовательно, продает людям. Результат – люди сознательно или бессознательно покупают жилье сомнительного статуса. Ведь документы на индивидуальное строительство, а по факту – многоквартирное жилье. Классика жанра!

– добавили специалисты.

Именно такой случай произошел в центре Рудного на улице Огиенко, 18.

"Надо понимать разницу между индивидуальным и многоквартирным строительством. Индивидуальное строительство – это когда здание не выше 2 этажей (без учета мансардного этажа) и имеет площадь до 500 квадратных метров. На фото – Огиенко, 18. Считаем – этажей уже 5, не два", – отметили в департаменте.

По словам специалистов, не нужно быть большим строителем, чтобы понимать, что на Огиенко не проходит индивидуальное строительство. Здесь строят многоквартирный жилой дом.



В центре Рудного возводят сомнительную многоэтажку / Фото "Львов. Агломерация"

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У застройщика нет необходимых разрешений

В департаменте также отметили, что для многоквартирного строительства требуются градостроительные условия и ограничения.

"Не строительный паспорт – это документ для индивидуального жилья. И даже 3 строительных паспорта не спасают ситуации", – добавили специалисты.

Градостроительных условий и ограничений у застройщика нет. Поэтому в мэрии призвали не спешить покупать жилье по этому адресу, чтобы не испытывать хлопот в будущем.

"В городской инспекции ГАСК объясняют: по состоянию на сегодняшний день строительство в присоединенных общинах – компетенция ГИАГ – вновь созданной структуры строительного контроля, что в Киеве. Этим недобросовестные застройщики и пользуются", – отметили в департаменте.

Городская инспекция уже предоставила все документы, чтобы ей дали полномочия проверять и при необходимости штрафовать недобросовестных застройщиков на территории всей Львовской ОТГ. Как только эти полномочия дадут, инспекторы приедут в Рудное и в другие сомнительные структуры.