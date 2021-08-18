Массовое отравление детей в оздоровительном лагере на Львовщине:медики назвали вероятную причину

В спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в Хирове 17 августа отравились 17 юных спортсменов из Киева и Кривого Рога. Сейчас все дети находятся в больнице. Причиной отравления мог стать полусырой плов с курицей.

Самому младшему ребенку 8 лет, а старшей – 15. Троих пострадавших привезли в больницу в тяжелом состоянии.

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Причиной отравления мог быть плов с курицей

Заведующая инфекционного отделение Самборской центральной районной больницы Светлана Иванюк рассказала, что вероятной причиной отравления 17 детей в спортивно-оздоровительном комплексе мог быть плов с курицей. Перед обедом в лагере выключили электроснабжение, поэтому его не до конца приготовили.

Причина заболевания, скорее всего, – это плов с курицей. В тот день выключили свет в лагере где-то перед обедом, и плов был недостаточно проварен,

– отметила инфекционист.

Она добавила, что дети находились в лагере 2 недели. Их питание "было только местным".

"На завтрак дети тогда ели сыр со сметаной, а на обед ели суп из вермишели и салат овощной из огурцов, помидоров и перца. Еще был тот плов – рис с курицей. И выключили свет и, видимо, он был недоварен до конца, и поэтому пошло такое отравление", – пояснила Иванюк.

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