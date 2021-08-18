Масове отруєння дітей в оздоровчому таборі на Львівщині: медики назвали ймовірну причину

У спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace у Хирові 17 серпня отруїлись 17 юних спортсменів з Києва та Кривого Рогу. Наразі усі діти перебувають у лікарні. Причиною отруєння міг стати напівсирий плов з куркою.

Наймолодшій дитині 8 років, а найстаршій – 15. Трьох постраждалих привезли до лікарні у важкому стані.

До теми В оздоровчому комплексі на Львівщині отруїлись 17 дітей з Києва та Кривого рогу

Причиною отруєння міг бути плов з куркою

Завідувачка інфекційного відділення Самбірської центральної районної лікарні Світлана Іванюк розповіла, що ймовірною причиною отруєння 17 дітей у спортивно-оздоровчому комплексі міг бути плов з куркою. Перед обідом у таборі вимкнули електропостачання, тож його не до кінця приготували.

Причина захворювання, швидше всього, – це плов з куркою. Того дня виключили світло у таборі десь перед обідом, і плов був недостатньо проварений,

– зазначила інфекціоністка.

Вона додала, що діти перебували у таборі 2 тижні. Їхнє харчування "було тільки місцевим".

"На сніданок діти тоді їли сир зі сметаною, а на обід їли суп з вермішелі та салат овочевий з огірків, помідорів та перцю. Ще був отой плов – рис з куркою. І виключили світло і, мабуть, воно було недоварене до кінця, і тому пішло таке отруєння", – пояснила Іванюк.

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