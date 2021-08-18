Масове отруєння дітей в оздоровчому таборі на Львівщині: медики назвали ймовірну причину
Джерело:Укрінформ
У спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace у Хирові 17 серпня отруїлись 17 юних спортсменів з Києва та Кривого Рогу. Наразі усі діти перебувають у лікарні. Причиною отруєння міг стати напівсирий плов з куркою.
Наймолодшій дитині 8 років, а найстаршій – 15. Трьох постраждалих привезли до лікарні у важкому стані.
До теми В оздоровчому комплексі на Львівщині отруїлись 17 дітей з Києва та Кривого рогу
Причиною отруєння міг бути плов з куркою
Завідувачка інфекційного відділення Самбірської центральної районної лікарні Світлана Іванюк розповіла, що ймовірною причиною отруєння 17 дітей у спортивно-оздоровчому комплексі міг бути плов з куркою. Перед обідом у таборі вимкнули електропостачання, тож його не до кінця приготували.
Причина захворювання, швидше всього, – це плов з куркою. Того дня виключили світло у таборі десь перед обідом, і плов був недостатньо проварений,
– зазначила інфекціоністка.
Вона додала, що діти перебували у таборі 2 тижні. Їхнє харчування "було тільки місцевим".
"На сніданок діти тоді їли сир зі сметаною, а на обід їли суп з вермішелі та салат овочевий з огірків, помідорів та перцю. Ще був отой плов – рис з куркою. І виключили світло і, мабуть, воно було недоварене до кінця, і тому пішло таке отруєння", – пояснила Іванюк.
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Коротко про масове отруєння дітей на Львівщині
- У Самбірську центральну районну лікарню з підозрою на харчову токсикоінфекцію госпіталізували 17 дітей.
- Усі вони відпочивали у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace» у Хирові.
- Троє пацієнтів потрапили до медзакладу у важкому стані.
- Постраждалими були діти віком від 8 до 15 років.
- Вони приїхали на Львівщину з Кривого Рогу та Києва.
- Станом на ранок 18 серпня лікарям вдалося стабілізувати стан маленьких пацієнтів.