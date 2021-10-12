Матч Украина – Босния и Герцеговина: разработали отдельные схемы заезда и выезда с "Арены Львов"

На "Арене Львов" 12 октября состоится футбольный матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Львовские патрульные разработали схемы заезда и выезда со стадиона.

Игра начнется в 21:45. Водителей призывают ознакомиться со схемами движения перед матчем.

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Патрульные разработали схемы заезда и выезда с "Арены Львов"

Запуск на стадион начнется в 18:45. После окончания матча Украина – Босния и Герцеговина выезд из "Арены Львов" будет осуществляться по схеме, которую разработали патрульные.

Выпуск из паркингов P1. 1, P1. 2. P 1.3 P2, P4 будет происходить через улицу Карла Миклеша, выехать на улицу Стрыйскую можно будет лишь совершив поворот направо,

– говорится в сообщении.

Также водители смогут развернуться на перекрестке улиц Стрыйская – Вернадского. В свою очередь, попасть на трассу Киев – Чоп можно будет только через один нижний выезд. Поворачивать будут разрешать только справа. Водители смогут развернуться на транспортной развязке. Заметьте, что верхний выезд перекроют. Движение будут регулировать львовские патрульные.

Схема въезда на "Арену Львов" / Фото патрульной полиции Львовщины

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Болельщиков призывают не пользоваться автомобилями

Патрульные призывают водителей ознакомиться со схемами движения и учесть их перед поездкой.

"Подчеркиваем, что парковаться можно только в установленных местах, чтобы не препятствовать выезду транспортных средств", – добавили в Патрульной полиции.

Правоохранители отметили, что будут делать все возможное, чтобы предотвратить хаотичную парковку. Болельщиков просят по возможности не пользоваться собственным транспортом.

"Уважаемые болельщики, просим вас не передвигаться по проезжей части, а также не идти непрерывно через пешеходные переходы, чтобы надолго не задерживать транспорт — это ради вашей безопасности", – добавили правоохранители.

Чтобы избежать недоразумений, водителям и пешеходам нужно неукоснительно придерживаться жестов регулировщиков.

Схема выезда с "Арены Львов" / Фото патрульной полиции Львовщины