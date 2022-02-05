"Исправит Могила": во Львове студенты требовали отставки Шкарлета, – фото, видео акции

Во Львове 4 января состоялась студенческая акция за отставку министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Причиной стало вмешательство МОН в выборы президента "Киево-Могилянской академии".

Организаторами события "Министр временный, Могилянка вечная" стали правительство студентов Украинского католического университета и ОО "Украинские студенты за свободу". Солидарность со студентами Киево-Могилянской академии также пришли выразить представители различных студенческих сред Львова.

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Как прошел протест во Львове

Протест состоялся у стен ратуши. Участники акции скандировали: "Шкарлета прочь! Права студентам! Автономия университетам!". Они подчеркивали, что именно Сергей Квит – победитель выборов, которого МОН не хотело признавать, был одним из тех, кто нашел плагиат в научных работах Шкарлета, поэтому МОН и вмешивается в автономию университета.



Участие в протесте приняли как студенты Могилянки, так и представители студенческих сообществ Львова / Фото 24 канала

Одна из митингующих во Львове Анастасия рассказала, что как выпускница УКУ и как студентка Могилянки, хорошо знает, насколько важна автономия университетов.

Я прекрасно понимаю, что такое академическая добродетель и почему она является необходимой для образования. А вот Шкарлет, которого мы вынуждены называть министром образования, не понимает этих элементарных вещей. Более того, даже обязанностей своих не знает,

– сказала девушка.

"Попытка не признать выборы в НаУКМА была, во-первых, превышением служебных обязанностей, а во-вторых, лично мотивированным решением, потому что Шкарлет обижен на Сергея Квита и знает, что господин Квит вряд будет поддерживать министра-плагиатора. Ну, и мы таки уверены, что Могила все исправит", – добавила она.



Студенты во Львове пришли под стены Ратуши / Фото 24 канала



Студенты требуют отставки Шкарлета из-за вмешательства в выборы Могилянки / Фото 24 канала



Акция состоялась в центре Львова вечером 4 февраля / Фото 24 канала



Студенты рассказали, что автономию украинских университетов до сих пор нарушают / Фото 24 канала



Студенты поддерживают Сергея Квита / Фото 24 канала

Что требуют студенты

Участники акции объявили главные требования. Ими являются отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета, подписание контракта с избранным президентом университета Сергеем Квитом и автономия университетов.

Студенты на акции за отставку Шкарлета в Львове 4 февраля / Фото 24 канала

Студент УКУ Роман отметил, что систему образования люди привыкли обесценивать и воспринимать как лотерею. По его словам, часто дипломы не используют по назначению.

"Считают, что это такие билеты в будущее. А это не просто билет. Это свидетельство об интеллектуальной работе, добродетели. Если мы превращаем наше образование, наши дипломы в билеты, то превращаем систему образования в лотерею, которую можно и купить", – отметил студент.

Акция "Министр временный, Могилянка вечная": смотрите видео

Митинг организовали правительство студентов УКУ и ОО "Украинские студенты за свободу" / Фото 24 канала

Детали конфликта НаУКМА и МОН

В "Киево-Могилянской академии" с февраля 2020 года не могут выбирать президента. Во время последней (пятой) попытки голосования 27 января 2022 года в помещение, где были выборы, ворвались неизвестные в масках. Они облили один из ящиков зеленкой. Другой украли, но его вскоре нашли, а бюллетени, которые были в нем, посчитали и приобщили к результатам.

На сайте Могилянки сообщили, что экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит получил 235 голосов. Однако МОН не признало выборы и хотело назначить дополнительные. После этого студенты объявили бессрочную забастовку и отказались с 3 февраля ходить на пары.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, народные депутаты и представители сообщества НаУКМА 3 февраля решили, что приказ о перевыборах в Могилянке отменят.

Однако студентов возмутил факт вмешательства в автономию университетов и они решили не отменять забастовку и требовать отставки министра образования.