На Львовщине ввели 10 очередей аварийных отключений
- На Львовщине введено десять очередей аварийных отключений.
- Причины и продолжительность отключений энергетики не назвали.
В Украине до сих пор сложная ситуация в энергетике. В некоторых регионах вводят аварийные отключения.
Об этом сообщили в Львовоблэнерго.
Почему во Львове аварийные отключения?
Причину энергетики не назвали, как и продолжительность отключений.
По распоряжению НЭК "Укрэнерго", во Львове и области введены десять очередей графиков аварийных отключений,
– говорится в сообщении.
Какими должны были быть графики стабилизационных отключений на Львовщине 8 февраля / Львовоблэнерго
Заметим, что в течение воскресенья, 8 февраля, графики для Львова и области менялись в сторону усиления ограничений.
Как узнать, какая у меня очередь аварийных или почасовых отключений во Львове:
на сайте Львовоблэнерго в разделе "Почему нет света";
у боте Львовоблэнерго в Viber (для бытовых потребителей);
у боте Львовоблэнерго в Telegram (для бытовых потребителей);
у боте Львовоблэнерго Бизнес в Viber (для юридических потребителей);
у боте Львовоблэнерго Бизнес в Telegram (для юридических потребителей);
в мобильном приложении КомКом.
Как будут отключать свет 9 февраля?
В Укрэнерго рассказали, что планируют на этот день.
В понедельник, 9 февраля в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.
В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применять аварийные обесточивания. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам обесточиваний во всех регионах,
– написали там.
И напомнили, что у украинцев нет света потому, что Россия атаковала энергосистему ракетами и дронами.
Важно! Следует следить за официальными страницами Укрэнерго, ДТЭК и облэнерго своего региона, чтобы быть в курсе событий. Ведь ситуация может стремительно измениться буквально за 5 минут.
Что говорит власть о ситуации в энергетике Украины?
Напомним, 15 января в Украине объявили чрезвычайную ситуацию в энергетике. Она действует до сих пор.
Вечером 8 февраля министр энергетики Денис Шмыгаль провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.
Ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных Россией в ночь на 7 февраля. Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации,
– написал он.
8 февраля должны запустить дополнительные 9 МВт мощности в Киеве.
Удержать систему после массированных российских атак и уменьшить дефицит удалось благодаря наибольшему суточному объему импорта электроэнергии.