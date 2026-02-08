На Львовщине ввели 10 очередей аварийных отключений

В Украине до сих пор сложная ситуация в энергетике. В некоторых регионах вводят аварийные отключения.

Об этом сообщили в Львовоблэнерго.

Почему во Львове аварийные отключения?

Причину энергетики не назвали, как и продолжительность отключений.

По распоряжению НЭК "Укрэнерго", во Львове и области введены десять очередей графиков аварийных отключений,

Какими должны были быть графики стабилизационных отключений на Львовщине 8 февраля / Львовоблэнерго

Заметим, что в течение воскресенья, 8 февраля, графики для Львова и области менялись в сторону усиления ограничений.

Как узнать, какая у меня очередь аварийных или почасовых отключений во Львове:

Как будут отключать свет 9 февраля?

В Укрэнерго рассказали, что планируют на этот день.

В понедельник, 9 февраля в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.

В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применять аварийные обесточивания. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам обесточиваний во всех регионах,

– написали там.

И напомнили, что у украинцев нет света потому, что Россия атаковала энергосистему ракетами и дронами.

Важно! Следует следить за официальными страницами Укрэнерго, ДТЭК и облэнерго своего региона, чтобы быть в курсе событий. Ведь ситуация может стремительно измениться буквально за 5 минут.

Что говорит власть о ситуации в энергетике Украины?

Напомним, 15 января в Украине объявили чрезвычайную ситуацию в энергетике. Она действует до сих пор.

Вечером 8 февраля министр энергетики Денис Шмыгаль провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных Россией в ночь на 7 февраля. Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации,

– написал он.

8 февраля должны запустить дополнительные 9 МВт мощности в Киеве.

Удержать систему после массированных российских атак и уменьшить дефицит удалось благодаря наибольшему суточному объему импорта электроэнергии.