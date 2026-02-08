Про це повідомили у Львівобленерго.
Чому у Львові аварійні відключення?
Причину енергетики не назвали, як і тривалість відключень.
За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Львові та області введені десять черг графіків аварійних відключень,
– ідеться в повідомленні.
Якими мали бути графіки стабілізаційних відключень на Львівщині 8 лютого / Львівобленерго
Зауважимо, що протягом неділі, 8 лютого, графіки для Львова та області змінювалися в бік посилення обмежень.
Як дізнатися, яка в мене черга аварійних чи погодинних відключень у Львові:
- на сайті Львівобленерго у розділі "Чому немає світла";
- у боті Львівобленерго у Viber (для побутових споживачів);
- у боті Львівобленерго у Telegram (для побутових споживачів);
- у боті Львівобленерго Бізнес у Viber (для юридичних споживачів);
- у боті Львівобленерго Бізнес у Telegram (для юридичних споживачів);
- у мобільному застосунку КомКом.
Як будуть відключати світло 9 лютого?
В Укренерго розповіли, що планують на цей день.
В понеділок, 9 лютого протягом всієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.