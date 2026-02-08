Про це повідомили у Львівобленерго.

Чому у Львові аварійні відключення?

Причину енергетики не назвали, як і тривалість відключень.

За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Львові та області введені десять черг графіків аварійних відключень,

– ідеться в повідомленні.



Якими мали бути графіки стабілізаційних відключень на Львівщині 8 лютого / Львівобленерго

Зауважимо, що протягом неділі, 8 лютого, графіки для Львова та області змінювалися в бік посилення обмежень.

Як дізнатися, яка в мене черга аварійних чи погодинних відключень у Львові:

Як будуть відключати світло 9 лютого?

В Укренерго розповіли, що планують на цей день.

В понеділок, 9 лютого протягом всієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.