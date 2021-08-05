НАБУ устроило обыск в Червоноградской мэрии

Червоноградский городской совет 5 августа посетили детективы национального антикоррупционного бюро. Они проводили обыски в кабинете отдела капитального строительства.

В НАБУ пока официально не подтвердили информацию об обысках. Также неизвестно, почему их проводили.

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Детективы НАБУ провели обыски в Червоноградском горсовете

На фейсбук-странице сообщества "Эхо Червонограда" рассказали, что 5 августа в горсовет пришли детективы НАБУ. Они провели обыски в отделе капитального строительства.

По предварительной информации, обыск проводит НАБУ. Сейчас на кабинете отдела висит объявление "Временно отсутствуют",

– говорится в заметке.

В пресс-службе НАБУ на данный момент не подтвердили и не опровергли эту информацию, ссылаясь на тайну следствия. Однако, по информации ZAXID.NET, следственные действия провели именно детективы антикоррупционного бюро. Они изъяли документацию по закупкам, заказчиком которых был отдел управления капитального строительства Червоноградской мэрии. Сейчас начальник этого отдела Петр Павлюк на телефонные звонки не отвечает.

Вместе с обысками в Червоноградском горсовете продолжается заседание сессии. Депутаты планируют рассмотреть более 90 вопросов.

С чем могут быть связаны обыски

Госаудитслужба 12 февраля 2021 года обнаружила нарушения во время тендера на реконструкцию приемного отделения Червоноградской городской больницы. Ожидаемая стоимость работ составила более 50 миллионов гривен. Сейчас управление капитального строительства горсовета оспаривает вывод Госаудитслужбы в суде.

Однако обыски могут быть связаны и с другими нарушениями. Ведь этот отдел является заказчиком работ на спорткомплексе "Шахтер", подвесном мосту через реку Западный Буг и др.