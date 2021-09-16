"Не стоял на ногах": во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный медик скорой

Во Львове к больному ребенку 16 сентября вызвали скорую. Один из медиков был очень пьян. По словам очевидцев, он не стоял на ногах.

Родители ребенка сразу вызвали полицию. Они написали на медика заявление.

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На вызов приехали пьяные медики

К больному ребенку 16 сентября на улицу Лазаренко, 36 вызвали скорую. Родители думали, что у него подозрение на аппендицит, поэтому нужно было неотложное обследование. Медики вскоре приехали, однако один из них был очень пьяным.

Медработник на ногах не стоял,

– рассказал очевидец.

Родители опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, что на вызов приехали двое работников скорой. Пока врач заполняла бумаги, медик, про которого родители говорили, что он пьяный сидел, склонив голову.

Смотрите видео, как к ребенку приехали пьяные работники скорой:

Делом сейчас занимается полиция

На место происшествия сразу вызвали патрульных. Родители ребенка написали на медработников заявление с просьбой установить их личности и привлечь к ответственности.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в комментарии 24 каналу подтвердила информацию об этом инциденте. Она рассказала, что случай произошел примерно в полночь. Патрульные заметили у медика признаки алкогольного опьянения, однако результаты проверки на алкоголь пока неизвестны.



Родители написали на медика заявление / Фото "Варта 1"