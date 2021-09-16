"Не стояв на ногах": у Львові на виклик до хворої дитини приїхав п'яний медик швидкої

У Львові до хворої дитини 16 вересня викликали швидку. Один з медиків був дуже п'яним. За словами очевидців, він не стояв на ногах.

Батьки дитини одразу викликали поліцію. Вони написали на медика заяву.

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На виклик приїхали п'яні медики

До хворої дитини 16 вересня на вулицю Лазаренка, 36 викликали швидку. Батьки думали, що в неї підозра на апендицит, тож потрібне було невідкладне обстеження. Медики невдовзі приїхали, однак один з них був дуже п'яним.

Медпрацівник на ногах не стояв,

– розповів очевидець.

Батьки опублікували відео з місця події. На ньому видно, що на виклик приїхали двоє працівників швидкої. Поки лікарка заповнювала папери, медик, про якого батьки казали, що він п'яний сидів, схиливши голову.

Дивіться відео, як до дитини приїхали п'яні працівники швидкої:

Справою наразі займається поліція

На місце події одразу викликали патрульних. Батьки дитини написали на медпрацівників заяву з проханням встановити їхні особи та притягнути до відповідальності.

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у коментарі 24 каналу підтвердила інформацію про цей інцидент. Вона розповіла, що випадок трапився приблизно опівночі. Патрульні помітили у медика ознаки алкогольного сп'яніння, однак результати перевірки на алкоголь наразі невідомі.



Батьки написали на медика заяву / Фото "Варта 1"