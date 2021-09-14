Дівчину з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння помітили у парку. Поруч з нею був візочок із немовлям. Очевидці вирішили звернутися у поліцію.
Читайте також Діти занедбані, а батьки пиячать: в Одесі зі скандалом забрали з сім'ї 5-річну дівчинку
Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили особу дівчини. З'ясувалося, що це 18-річна жителька Каховки. На щастя, з її 2-місячною донькою все було гаразд, чого не можна сказати про матір. Поліцейським довелося викликати для неї "швидку".
Немовля забрали родичі
Після цього поліцейські вийшли на контакт з родичами дівчини. Її чоловік та мати приїхали, аби забрати немовля. Горе-матері надали необхідну медичну допомогу. Вона пояснила, що під час прогулянки зустріла знайому. Та, мовляв, пригостила її горілкою. Після цього жінці стало погано.
Схожі випадки в Україні
- У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, 17 серпня в парку помітили маленького хлопчика, який гуляв сам. Його п'яна матір у цей час спала на лавці.
- А у Генічеську 1-річна дитина опинилась у лікарні через горе-матір. П'яна жінка ходила з малюком на руках та постійно падала.