Інцидент трапився 2 серпня у Генічеську. Жінка вже отримала від патрульних протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.
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Жінка падала з немовлям на руках
Відповідний виклик патрульні отримали пізно ввечері, приблизно о 22:00. До них звернувся очевидець, який повідомив, що на вулиці Пушкіна жінка ходить з дитиною на руках та постійно падає. Правоохоронці, прибувши на вказане місце, справді побачили громадянку в брудному одязі – з дитячим візком, в якому було немовля. Спілкуючись з нею, інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння.
Дитина перебуває під наглядом медиків
З'ясувалося, що це – місцева жителька, їй 34 роки. На неї склали протокол за статтею про неналежне виконання батьківських обов’язків. Водночас повідомили про інцидент соціальні служби.
Правоохоронці викликали швидку, 1-річну дитину госпіталізували для обстеження. Зранку наступного дня патрульні провідали дівчинку в лікарні, принесли дитяче харчування, печиво та вітаміни.
Обурливий випадок на Миколаївщині
- На Миколаївщині чоловік ледь не викинув з висоти 3-річну дитину. Шокуючий інцидент трапився у місті Первомайськ.
- Очевидці пояснили, що у тій квартирі живе жінка з дитиною та її співмешканець. Вони часто вживають алкоголь.
- За інформацією соцслужб, які прибули у помешкання, там панував безлад, відчувався запах горілки, усюди були розкидані речі.