Інцидент трапився 2 серпня у Генічеську. Жінка вже отримала від патрульних протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.

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Жінка падала з немовлям на руках

Відповідний виклик патрульні отримали пізно ввечері, приблизно о 22:00. До них звернувся очевидець, який повідомив, що на вулиці Пушкіна жінка ходить з дитиною на руках та постійно падає. Правоохоронці, прибувши на вказане місце, справді побачили громадянку в брудному одязі – з дитячим візком, в якому було немовля. Спілкуючись з нею, інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння.

Дитина перебуває під наглядом медиків

З'ясувалося, що це – місцева жителька, їй 34 роки. На неї склали протокол за статтею про неналежне виконання батьківських обов’язків. Водночас повідомили про інцидент соціальні служби.

Довідка. Санкція статті передбачає попередження або штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, тобто 850 або 1700 гривень.

Правоохоронці викликали швидку, 1-річну дитину госпіталізували для обстеження. Зранку наступного дня патрульні провідали дівчинку в лікарні, принесли дитяче харчування, печиво та вітаміни.

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