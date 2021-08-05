Инцидент произошел 2 августа в Геническе. Женщина уже получила от патрульных протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Женщина падала с младенцем на руках

Соответствующий вызов патрульные получили поздно вечером, примерно в 22:00. К ним обратился очевидец, который сообщил, что на улице Пушкина женщина ходит с ребенком на руках и постоянно падает. Правоохранители, прибыв на указанное место, действительно увидели гражданку в грязной одежде – с детской коляской, в которой был младенец. Общаясь с ней, инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения.

Ребенок находится под наблюдением медиков

Выяснилось, что это – местная жительница, ей 34 года. На нее составили протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В то же время сообщили об инциденте социальным службам.

Справка. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть 850 или 1700 гривен.

Правоохранители вызвали скорую, годовалого ребенка госпитализировали для обследования. На следующий день утром патрульные навестили девочку в больнице, принесли детское питание, печенье и витамины.

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