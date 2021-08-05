Инцидент произошел 2 августа в Геническе. Женщина уже получила от патрульных протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Женщина падала с младенцем на руках
Соответствующий вызов патрульные получили поздно вечером, примерно в 22:00. К ним обратился очевидец, который сообщил, что на улице Пушкина женщина ходит с ребенком на руках и постоянно падает. Правоохранители, прибыв на указанное место, действительно увидели гражданку в грязной одежде – с детской коляской, в которой был младенец. Общаясь с ней, инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения.
Ребенок находится под наблюдением медиков
Выяснилось, что это – местная жительница, ей 34 года. На нее составили протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В то же время сообщили об инциденте социальным службам.
Правоохранители вызвали скорую, годовалого ребенка госпитализировали для обследования. На следующий день утром патрульные навестили девочку в больнице, принесли детское питание, печенье и витамины.
Возмутительный случай на Николаевщине
- На Николаевщине мужчина чуть не выбросил с высоты 3-летнего ребенка. Шокирующий инцидент произошел в городе Первомайск.
- Очевидцы объяснили, что в той квартире живет женщина с ребенком и ее сожитель. Они часто употребляют алкоголь.
- По информации соцслужб, которые прибыли в жилище, там царил беспорядок, чувствовался запах водки, всюду были разбросаны вещи.