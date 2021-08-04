Свідки розповіли, що у тій квартирі мешкає жінка з дитиною та її співмешканець. Вони часто пиячать і не доглядають за дитиною.

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У квартирі був сморід і безлад

Коли працівники управління у справах дітей навідалися до помешкання чоловіка, вони побачили нетверезу жінку, яка спала. На підлозі повзало брудне і голодне маля. З їжі в нього була лише суміш.

В помешканні панував безлад, відчувався запах горілки, усюди були розкидані речі, був неприємний запах від жінки та дитини,

– зазначили в управлінні.

Інспектори встановили, що у жінки крім малюка є ще троє дітей, які з нею не проживають. Вони мешкають з родичами в іншому місті.

Дитя забрали до лікарні

Працівники управління у справах дітей забрали немовля та помістили під нагляд лікарів в педіатричне відділення Первомайської міської лікарні.

"У матері є час для того, щоб останній раз подумати про життя власної дитини та змінити своє ставлення до виховання сина", – сказали в управлінні у справах дітей.

Також відомо, що проти матері складуть адміністративний протокол за статтею 184 про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає: