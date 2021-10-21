Неадекватный 22-летний игроман выламывал двери казино в центре Львова

В центре Львова ночью 20 октября 22-летний житель Львовщины пытался выломать двери в казино Split. Нарушителя оперативно задержали сотрудники полиции охраны, прибывшие на вызов.

Правоохранители приехали на место вызова за 3 минуты. Парень вел себя неадекватно и повредил служебное авто.

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Игроман пытался выломать двери казино

Примерно в 3:00 полиции охраны поступил сигнал "Тревога" из помещения казино Split на площади Мицкевича в центре Львова. Через 3 минуты на место вызова прибыл наряд реагирования.

Там правоохранители увидели парня, который пытался выломать входную дверь. Нарушитель вел себя неадекватно и кричал. На замечания полицейских он не реагировал. Кроме того, парень повредил служебный автомобиль.

Правоохранители задержали хулигана. Им оказался 22 летний житель Львовщины. Парня отвезли в отдел полиции для установления обстоятельств инцидента.



Нарушитель пытался выломать двери казино / Фото УПО Львовщины



Инцидент произошел в центре Львова / Фото УПО Львовщины