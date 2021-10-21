Неадекватний 22-річний ігроман виламував двері казино у центрі Львова

У центрі Львова вночі 20 жовтня 22-річний житель Львівщини намагався виламати двері у казино Split. Порушника оперативно затримали працівники поліції охорони, які прибули на виклик.

Правоохоронці приїхали на місце виклику за 3 хвилини. Хлопець поводився неадекватно й пошкодив службове авто.

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Ігроман намагався виламати двері казино

Приблизно о 3:00 поліції охорони надійшов сигнал "Тривога" з приміщення казино Split на площі Міцкевича у центрі Львова. Через 3 хвилини на місце виклику прибув наряд реагування.

Там правоохоронці побачили хлопця, який намагався виламати вхідні двері. Порушник поводився неадекватно та кричав. На зауваження поліцейських він не реагував. Окрім того, хлопець пошкодив службовий автомобіль.

Правоохоронці затримали хулігана. Ним виявився 22 річний житель Львівщини. Хлопця відвезли у відділ поліції для встановлення обставин інциденту.



Порушник намагався виламати двері казино / Фото УПО Львівщини



Інцидент трапився у центрі Львова / Фото УПО Львівщини