Правоохоронці вийшли на організовану банду зловмисників, розслідуючи підпал 6 машин у Крюківщині. Вчинили цей злочин 24 вересня на подвір'ї нового ЖК.

Дивіться також Під Києвом у новому ЖК невідомий вдруге підпалив машини, згоріли 5 автівок

Серед постраждалих внаслідок інциденту була жінка, якій вже палили машину.

Замовниця живе за кордоном

Слідчі з'ясували, що вночі 24 вересня двоє чоловіків кинули в одну з припаркованих машин запальну суміш.

Внаслідок пожежі 5 машин вигоріли вщент, а ще одна серйозно постраждала. Зловмисники нанесли ушкодження машинам Ford, Peugeot, Audi, BMW, Volkswagen та Lancia.

Втекли палії на моторолері, на якому, ймовірно, вже приїжджали до цього ЖК.

Як встановили правоохоронці, зловмисники вже навідувалися до будинку, де живе жінка, 13 липня. Тоді вони так само підпалили машину потерпілої, яке повністю згоріло.

За словами жінки, перед підпалами їй неодноразово погрожували, але до поліції вона не зверталась. Вона мала конфлікт зі співвласницею бізнесу, пов'язаного з салонами краси.

Замовниця розборок мешкає за кордоном. Виконавцем злочинів, за даними слідства, є 33-річний киянин. Його вже затримали, а поплічників чоловіка розшукують.

Фігурантам злочину загрожує до 10 років позбавлення волі.

Дивіться відео затримання серійного палія автівок на Київщині: