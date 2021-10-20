Правоохранители вышли на организованную банду злоумышленников, расследуя поджог 6 машин в Крюковщине. Совершили это преступление 24 сентября во дворе нового ЖК.

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Среди пострадавших в результате инцидента была женщина, которой уже жгли машину.

Заказчица живет за границей

Следователи выяснили, что ночью 24 сентября двое мужчин бросили в одну из припаркованных машин зажигательную смесь.

В результате пожара 5 машин выгорели дотла, а еще одна серьезно пострадала. Злоумышленники нанесли повреждения машинам Ford, Peugeot, Audi, BMW, Volkswagen и Lancia.

Сбежали поджигатели на мотороллере, на котором, вероятно, уже приезжали в этот ЖК.

Как установили правоохранители, злоумышленники уже наведывались в дом, где живет женщина, 13 июля. Тогда они так же подожгли машину потерпевшей, которое полностью сгорело.

По словам женщины, перед поджогами ей неоднократно угрожали, но в полицию она не обращалась. Она имела конфликт с совладелицей бизнеса, связанного с салонами красоты.

Заказчица разборок живет за границей. Исполнителем преступлений, по данным следствия, является 33-летний киевлянин. Его уже задержали, а приспешников мужчины разыскивают.

Фигурантам преступления грозит до 10 лет лишения свободы.

Смотрите видео задержания серийного поджигателя автомобилей на Киевщине: