Как говорят местные жители, пожары могут быть связаны с местью одному из жителей ЖК. Кто именно поджег машины, пока неизвестно. Этим будут заниматься следователи.

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В результате инцидента пострадали 5 автомобилей.

После первого поджога никого не нашли



Неизвестный сжег 5 машин на Крюковщине / Фото dtp.kiev.ua

Инцидент произошел в 2:00 24 сентября на парковке нового жилого комплекса.

Момент поджога записала одна из камер видеонаблюдения. На видео видно, как неизвестный мужчина разливает на машины горючее, после чего они вспыхивают.

На месте происшествия работали бойцы ГСЧС, которые потушили огонь. Впрочем, спасти некоторые машины не удалось.

По словам жителей Paradise Avenue, аналогичный случай произошел в июле этого года, когда в результате поджога также сгорели несколько машин. Впрочем, причастных к этому преступлению полицейские не установили.

Следователи открыли очередное уголовное дело по уничтожению чужого имущества.

Если полицейские все же найдут злоумышленника, ему грозит от 3 до 10 лет заключения.

Смотрите видео поджога автомобилей в ЖК Paradise Avenue на Крюковщине: