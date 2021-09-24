Как говорят местные жители, пожары могут быть связаны с местью одному из жителей ЖК. Кто именно поджег машины, пока неизвестно. Этим будут заниматься следователи.
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В результате инцидента пострадали 5 автомобилей.
После первого поджога никого не нашли
Неизвестный сжег 5 машин на Крюковщине / Фото dtp.kiev.ua
- Инцидент произошел в 2:00 24 сентября на парковке нового жилого комплекса.
- Момент поджога записала одна из камер видеонаблюдения. На видео видно, как неизвестный мужчина разливает на машины горючее, после чего они вспыхивают.
- На месте происшествия работали бойцы ГСЧС, которые потушили огонь. Впрочем, спасти некоторые машины не удалось.
По словам жителей Paradise Avenue, аналогичный случай произошел в июле этого года, когда в результате поджога также сгорели несколько машин. Впрочем, причастных к этому преступлению полицейские не установили.
Следователи открыли очередное уголовное дело по уничтожению чужого имущества.
Если полицейские все же найдут злоумышленника, ему грозит от 3 до 10 лет заключения.
Смотрите видео поджога автомобилей в ЖК Paradise Avenue на Крюковщине: