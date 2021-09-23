В соцсетях сообщают, что это мебельная фабрика "Токабо". Предприятие расположено на улице Хотинской, неподалеку от Дрожжзавода.
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Пожар на мебельной фабрике
Огонь вспыхнул вечером 23 сентября. Очевидцы поделились в соцсетях соответствующими видео и фото. По состоянию на 20:00 возгорание локализовали. Спасатели ликвидируют пожар.
Из-за возгорания людей из здания не эвакуировали. К счастью, никто не травмировался.
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Похожие пожары уже случались в Черновцах
- Днем 13 июля 2020 года на территории резиновой фабрики "Розма" произошел пожар.
- По информации ГСЧС Украины, площадь пожара составила почти 2 тысячи квадратных метров.
- В результате возгорания обрушилась часть крыши, из-за этого травмировался один из спасателей.
- Это же помещение фабрики вспыхнуло 5 апреля 2021 года.
- В пожаре никто не пострадал, поскольку огонь удалось быстро обуздать.