В соцсетях сообщают, что это мебельная фабрика "Токабо". Предприятие расположено на улице Хотинской, неподалеку от Дрожжзавода.

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Пожар на мебельной фабрике

Огонь вспыхнул вечером 23 сентября. Очевидцы поделились в соцсетях соответствующими видео и фото. По состоянию на 20:00 возгорание локализовали. Спасатели ликвидируют пожар.

Из-за возгорания людей из здания не эвакуировали. К счастью, никто не травмировался.

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